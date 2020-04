Sekte will Königreich Kongo wieder errichten

Nsemi ist der Chef von Bundu dia Kongo (Königreich Kongo, kurz BDK), einer Sekte und politischen Bewegung. Die Gruppe ist vor allem in der im Südwesten des Landes gelegenen Provinz Zentralkongo aktiv. Sie will in der Demokratischen Republik Kongo ein Königreich errichten, wie es vor der Kolonialzeit um die Mündung des Flusses Kongo bestanden hatte, und Gebiete im heutigen Kongo, Kongo-Brazzaville, Angola und Gabun umfasst.