Schock und Trauer nach dem Horrorunfall am Samstag in Oberösterreich: Wie berichtet, kam in St. Aegidi ein führerscheinloser 17-Jähriger von der Straße ab, schlitterte über eine Wiese und prallte frontal gegen einen Baum - der Beifahrer (15) starb im Wrack. Der Ältere war mit dem Pkw seines Vaters, ohne dessen Wissen, unterwegs und war noch dazu alkoholisiert. „Es ist eine Tragödie“, kann es der Bürgermeister der Gemeinde nicht fassen.