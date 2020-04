Kinos öffnen frühestens im August

Der Geschäftsführer des Hollywood Megaplex in der PlusCity in Pasching war sofort Feuer und Flamme und will nun in der Krise die Not zur Tugend machen, mit Hein und der „Krone“ das Filmerlebnis der besonderen Art am Jahrmarktgelände verwirklichen. Denn nachdem es nicht danach aussieht, als würden herkömmliche Kinos recht viel früher als August wieder öffnen dürfen, könnte er so die Verluste zumindest etwas abfedern und auch Arbeitsplätze sichern.