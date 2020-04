Man muss tief in das Metier eintauchen wollen, um zu verstehen, was es jetzt dringend braucht. Denn während fast alle Branchen unseres Wirtschaftslebens einen Zeithorizont des „Hochfahrens“ haben, steht das Kunst- und Kulturleben still. Und so wird es bleiben. Daher muss in diesem Bereich schneller geholfen werden. Was könnte man tun?