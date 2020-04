In sechs Tagen werden die ersten Bäder in Kärnten die Pforten öffnen. Doch schon im Vorfeld gibt es Aufregung, denn die Klagenfurter Bäder können ab 18. Mai nur mittels Tageskarten besucht werden. Diese wiederum müssen am Vortag online gebucht werden (da es in der ersten Woche eine Maximalgrenze von 2000 Besuchern pro Tag gibt).