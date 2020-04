„Als Staat haben wir in kurzer Zeit sehr viele neue Instrumente aufgesetzt, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten. In den ersten sechs Wochen wurden bereits Hilfsgelder und Liquidität in Höhe von 14 Milliarden Euro bereitgestellt. Trotzdem gibt es einiges an Verbesserungsbedarf“, erläuterte Finanzminister Blümel. „Insbesondere hinsichtlich der Kreditvergabe bei den Banken gibt es immer wieder Unzufriedenheit bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir haben durch viele Rückmeldungen erfahren müssen, dass die Umsetzung in der Praxis leider nicht immer so funktioniert hat, wie das von der Regierung gefordert wurde.“