Angelehnt an das unglaubliche Leben des Wiener Hofmohren Angelo Soliman erzählt Felix Mitterer in seinem historischen Roman „Keiner von Euch“ von einem Thema mit dringlicher Brisanz. In einer rassistischen Gesellschaft, die in ihm ein Symbol der Aufklärung sieht und ihn als Fetischobjekt missbraucht, muss sich der ehemalige Sklave im Wien des 18. Jahrhunderts mehr als behaupten.