Zweimal pro Jahr befreit die Asfinag die Tunnel von den Ablagerungen an Staub, Ruß und Schmutz, die sich über die Wintermonate angesammelt haben. Nächste Woche nimmt man sich den Pianner/Quadratscher Tunnel auf der Arlberg Schnellstraße vor. Am 27. April ist die Richtungsfahrbahn Bregenz von 8 bis 16.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Tags darauf ist die Richtungsfahrbahn Innsbruck an der Reihe. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Anschlussstellen Landeck-West und Pians via Bundesstraße.