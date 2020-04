Tatsächlich sind schon zwei Ampullen mit meinem Blut gefüllt. „You‘re simply the best“, singt Tina Turner gerade wieder in voller Inbrunst. Und sie hat recht, so angenehm war Blutabnehmen, trotz Maske und dem ganzen komischen Corona-Drumherum, noch nie. Das hat er - vermutlich ein Medizinstudent - wirklich gut gemacht. Mein kurzer Ausflug ins Otto-Wagner-Spital ist damit wieder beendet. Und demnächst bekomme ich wohl Post, in der stehen wird, dass ich negativ bin und immer war. Oder?