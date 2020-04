Quasi am anderen Ende der Welt befanden sich Nadine P. und ihr Freund Georg S., als die Corona-Krise ausbrach. Die beiden jungen Steirer waren gerade dabei, Neuseeland mit einem Wohnwagen zu erkunden, als sie von den örtlichen Behörden erfuhren, dass sie ausreisen müssten. „Wir haben versucht, einen Rückflug zu bekommen. Doch das erste Angebot hätte 13.000 Euro gekostet“, so die Steirer, die natürlich so schnell wie möglich zurück nach Österreich wollten.