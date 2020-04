Der Kommandant der in Kärnten stationierten Milizsoldaten ist Hauptmann Axel Stupnik, der im Zivilleben als Physiker in einem steirischen Industriebetrieb arbeitet. „Für mich ist es eine Ehre, mit meiner Kompanie dabei zu sein, wenn zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik die Miliz mobil gemacht wird“, so Stupnik, der mit seiner Einheit in den vergangenen Jahren im Rahmen von Milizübungen bestens für einen derartigen Einsatz trainiert und geschult wurde.