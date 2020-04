Die Zahl der Todesopfer steigt zwar weiterhin an, allerdings nicht mehr so drastisch wie noch vor einigen Tagen. So sind mittlerweile 536 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Das sind um sechs Todesopfer mehr als am Vortag. So einen geringen Anstieg innerhalb von 24 Stunden gab es seit mehr als zwei Wochen nicht mehr.