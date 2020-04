Ein russischer „Progress“-Raumfrachter hat mehr als 2,5 Tonnen Nachschub an die Internationale Raumstation ISS geliefert. Die mit einer „Sojus“-Rakete Samstagfrüh vom Raumfahrtbahnhof Baikonur ins All geschossene Kapsel erreichte den Außenposten der Menschheit in der neuen Rekordzeit von drei Stunden und 20 Minuten und legte damit den bis dato schnellsten Flug in der Geschichte der ISS hin.