Der 17-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 4.15 Uhr mit dem Pkw seines Vaters, ohne dessen Wissen, auf der Roßgattern Straße gemeinsam mit dem 15-Jährigen Richtung Waldkirchen am Wesen unterwegs, als der Unfall passierte. Im Bereich Breitenau in der Gemeinde Sankt Aegidi kam der 17-Jährige in einer scharfen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte etwa 50 Meter über eine angrenzende Wiese und prallte gegen einen Baum.