Gegen 2 Uhr in der Nacht wurde eine Polizeistreife in Innsbruck verständigt, dass durch drei Täter mehrere Fahrzeuge am Vögelebichl beschädigt wurden. Die drei Unbekannten seien Richtung stadtauswärts geflohen. „Nach bisherigem Erhebungsstand wurden an insgesamt sieben Kraftfahrzeugen jeweils ein Seitenspiegel beschädigt“, erklärt die Polizei. Die PI Innsbruck-Flughafen hofft auf zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der Täter.