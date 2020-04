England: Um die Heimat des Fußballs ist es zuletzt still geworden. Das Vereinigte Königreich ist bis mindestens Anfang Mai im Lockdown, Sportminister Oliver Dowden schloss den Sport betreffende Abenteuer aus. Die Clubs legten einstimmt fest, die Saison auf dem Rasen beenden zu wollen. Der Verband (FA) hat die Frist für die Beendigung der Saison ohne Zeitlimit ausgedehnt. Dass in der Premier League vor Anfang Juni wieder gespielt wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Dann aber könnten die restlichen 92 Partien zentralisiert, vor verschlossenen Türen - im Wembley Stadium und am FA-Sitz in Burton - und während sechs Wochen über die Bühne gehen, so die medial verbreiteten Gedankenspiele der FA.