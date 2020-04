Ein Zufall hat Beamte der Polizeiinspektion Gänserndorf in Niederösterreich zu einem im September des Vorjahres verschollenen Lamborghini Huracan geführt. Die Polizisten entdeckten in einer Werkstätte in Schönkirchen-Reyersdorf den gestohlenen Boliden, der in Deutschland entwendet worden war.