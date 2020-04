Abhängigkeit von Gastronomie setzt vielen Branchen zu

In der Industrie leiden vom Elektronikriesen Infineon bis zu den Brauereien viele. Da der Bierabsatz je nach Abhängigkeit von der Gastronomie um 50 bis 100 Prozent zurückging und die Absage von Events eine Erholung verhindert, drängt Brauverbandschef Sigi Menz auf die Halbierung der Mehrwertsteuer bei Schankbier. Auch Großbäcker kauen wegen des Ausfalls der Hotels etc. an rund einem Drittel Umsatzminus.