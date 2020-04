Nach Bedarf

So ist es auch in Wels. „Bis zum Schulstart fahren alle Horte nach Bedarf hoch“, sagt Bürgermeister Andreas Rabl. In Steyr dagegen: „Alle sind in Betrieb. Wer da ist, ist da“, so Bürgermeister Gerald Hackl. Klaus Luger in Linz öffnet am 4. Mai 20 Einrichtungen, in denen alle Kinder bis 10 Jahre betreut werden, ab 18. Mai beginnt dann überall Normalbetrieb.