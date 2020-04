Staatsaufträge für das Wirtschaftsimperium von Mészáros

Meszaros macht gar kein Geheimnis daraus, wem er seinen sagenhaften Aufstieg zu verdanken hat: „Gott, Glück und Orban!“ In sein Wirtschaftsimperium fließen Staatsaufträge und landen EU-Gelder. Orbans Heimatort kam auch in den Genuss eines als „Puskas-Akademie“ bezeichneten Stadions mit über 3800 Sitzplätzen - doppelt so viele wie die Einwohnerzahl des Ortes. Orban wird sich als Retter der Nation doch noch ein kleines Fußballhobby leisten dürfen! Wenn der Morgen anbricht, sagt Orban seinen Landsleuten „Guten Morgen Ungarn“ über Radio und Facebook. Inhalt: Nationalismus, Spott und Hohn über die Opposition und die EU, Angstkampagne um den zum Staatsfeind Nummer 1 hochstilisierten George Soros. (Ein Soros-Stipendium hatte dem jungen und damals noch linksliberalen Orban ein Studium an einer britischen Universität ermöglicht.)