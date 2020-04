So gilt künftig im parteiöffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht: „Wer sich nicht daran hält, wird des Hauses verwiesen“, stellt der Gerichtschef klar. In den Prozesssälen kann der Richter beispielsweise zur Einvernahme die Abnahme der Masken anordnen. „Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, werden Plexiglasscheiben aufgestellt“, so Rathgeb. Vor den Sälen werden Spender für Desinfektionsmittel platziert. „Entscheidend ist die Minimierung des Infektionsrisikos, da ordnet sich alles unter.“ So wird ein großer Drogen-Prozess mit 15 Angeklagten und 24 Verhandlungstagen ab Mitte Mai im Kolpinghaus im Stadtteil Itzling verhandelt. Grund: mehr Platz.