„Ziel der Aktion, auch Impfungen durchführen zu können“

Sie kamen, wie so viele andere derzeit auch, zur Impfung vorbei. Ein Umstand, der nun auch den Arzt positiv in die Zukunft blicken lässt. „Mein Ziel der Aktion war es von vornherein, auch die so wichtigen Impfungen durchführen zu können. Ich hatte die große Sorge, dass es, sofern Untersuchungen längerfristig ausbleiben würden, erneut zum Auftreten von Krankheiten kommt, die durch Impfungen hätten verhindert werden können“, meint Solf. Ein Umstand, den es gerade in Krisenzeiten wie diesen unbedingt zu vermeiden gilt ...