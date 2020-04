Einmal drei, einmal zwei Tage Unterricht

„Verdünnung durch Schichtbetrieb“ nennt Minister Heinz Faßmann das Kernstück des neuen Schulplans. Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt, die einen haben von Montag bis Mittwoch Unterricht, die anderen Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf ist es dann umgekehrt. Wie die Teilung erfolgt, bleibt den einzelnen Schulen überlassen. Im Schnitt werden pro Gruppe elf Schüler sein. Die Tage, an denen die Kinder und Jugendlichen nicht in der Schule lernen, werden als sogenannte Hausübungstage bezeichnet. Wenn möglich, sollen Eltern ihre Kinder an diesen Tagen zu Hause betreuen, bittet Faßmann. Der Nachmittagsunterricht entfällt ebenso wie der Sport.