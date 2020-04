Ein Beziehungsstreit hat am Freitagnachmittag in der Kapellenstraße in Graz blutig geendet: Eine 46-Jährige attackierte ihren Lebensgefährten mit einem Küchenmesser. Der Mann (43) musste notoperiert werden, sein Zustand war kritisch. Die Frau konnte wegen ihrer starken Alkoholisierung noch nicht befragt werden.