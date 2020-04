Die Niederlande setzen ihre Kontrollen an der niederländisch-deutschen Grenze auch an diesem und am kommenden Wochenende fort, um Deutsche von unnötigen Einreisen während der Corona-Krise abzuhalten. Die Grenzpolizei werde an ihrer Strategie festhalten, Einreisende zum Umkehren zu überreden, teilten die Sicherheitsbehörden in der Provinz Limburg am Freitag mit.