Im März Jobzusage, im April bei der Lebensmittel-Notausgabe

Frau Birgit ist Mindestpensionistin und auf Unterstützung angewiesen. Dennoch versucht die 62-Jährige, in der Krise auch Positives zu sehen. Sie kommt seit zwei Jahren zu „LeO“: „Schwieriger war es vorher. Ich komm hierher, weil meine Pension nicht reicht. Die Sache ist ein bisschen entspannter, man ruft an, kommt her, kriegt sein Paket, es geht schneller.“ Stefan H. ist 52 und hatte vor dem Corona-Ausbruch eine fixe Jobzusage in Aussicht. Nun lässt auch er sich helfen: „Ich persönliche empfinde es so, dass man ein bisschen die Scham ablegen soll, wenn man die Möglichkeiten nutzen kann. Das klingt jetzt ein bisschen berechnend, das sehe ich aber nicht so. Ob jetzt Lebensmittel vernichtet oder weggeworfen werden oder mit Ablaufdatum an Leute weitergegeben werden, für die das eine große Entlastung ist ... Manche rennen mit 800 Euro Arbeitslosengeld herum. Da kannst‘ in Wien nicht viel machen. Wenn du eine Wohnung hast, eine Gas- und Stromrechnung, ist schon alles vorbei.“