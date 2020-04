In einem Pflegeheim baute man dort eine Besucherkabine aus Plexiglas, so können Menschen ihre Liebsten hinter einer schützenden Scheibe treffen. Auch in anderen Einrichtungen wird über den Bau einer solchen Konstruktion nachgedacht. Die Stadt Graz will die Anschaffung solcher Kabinen in Zukunft pro Heim mit jeweils 500 Euro unterstützen.