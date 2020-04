Es ist ein ungewöhnliches Stück für zwei online miteinander spielende Pianisten, in dessen zweiten Teil sich jeder, der die Partitur am Klavier beherrscht, beteiligen kann. Wie viele Pianisten - neben Olga Chepovetsky in Graz und Philipp Scheucher in Hannover - letztlich an dieser Uraufführung beteiligt sein werden, wird sich erst am 30. April herausstellen. Angemeldet haben sich bereits Christopher Hinterhuber, Markus Schirmer, Piano Duo GrauSchumacher, Clara Frühstück, Janna Polyzoides, Christoph Traxler, Florian Groß, Aleksandra Mikulska, Markus Koropp, Clara Murnig und stündlich werden es mehr. Der in Graz lebende Komponist Gerd Kühr ist sich sicher, dass seine „Corona-Meditationen“ am Ende sehr schön klingen werden.