Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch meinte am Freitag, die Akutphase der Krise sei vorbei, Österreich befinde sich in einer neuen Phase der Lockerungen. Der Vorstand werde deshalb bereits Anfang Mai unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen zusammenfinden. Angesichts des großen Interesses werde unter den gegeben Rahmenbedingungen so schnell wie möglich ausgezählt, das Ergebnis solle dann am 6. Mai dem Vorstand und im Anschluss der Öffentlichkeit präsentiert werden.