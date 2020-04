Föttinger war in den vergangenen Tagen in der ersten Reihe der Kritiker gewesen, die die in der Vorwoche von Kogler und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek bekannt gegebenen Restriktionen wie die 20-Quadratmeter-Regel völlig praxisfremd und für einen regulären Theaterbetrieb unbrauchbar genannt hatten.