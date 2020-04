Rückgang in Tirol, anderswo mehr Fälle

Erfreulicher hingegen die Entwicklung in Tirol: 273 Meldungen bedeuten ein Minus von 27 Fällen. „Die mangelnde Sicherung von Ladegut auf Dachträgern und Anhängern oder auch verlorene Fahrzeugteile können verheerende Folgen haben“, warnt Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele. Und er betont: „Jeder noch so kleine Gegenstand, der von der Fahrbahn aufgesammelt werden muss, setzt die Mitarbeiter einer völlig unnötigen Gefahr aus.“