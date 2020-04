Nein, NFL-Superstar Tom Brady hat sich in Tampa noch nicht wirklich eingelebt! Innerhalb von nur wenigen Tagen sorgte der sechsfache Super-Bowl-Champ gleich zwei Mal für Wirbel in der noblen Nachbarschaft. Erst wurde der neue Quarterback der Tampa Bay Buccaneers von der Polizei wegen der Corona-Maßnahmen aus dem Park gejagt, jetzt aus einer fremden Villa. In den USA nennt man das offiziell Hausfriedenbruch und dafür droht in Florida sogar Gefängnis.