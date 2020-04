In Stockholm ist es seit einigen Tagen sehr sonnig: Am Wochenende waren Straßencafés und Parks in der schwedischen Hauptstadt gut gefüllt mit Besuchern - etwas, von dem man in anderen europäischen Metropolen derzeit nur träumen kann. Trotz der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus genießen die Schweden deutlich mehr Freizügigkeit. Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung droht Schwedens Regierung jetzt aber den Gaststätten in Stockholm mit der Schließung. Grund sei die Missachtung der ausgegebenen Richtlinien im öffentlichen Raum.