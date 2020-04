Nach der endgültigen Untersagung der Demonstration gegen die Covid-19-Maßnahmen hat sich am Freitagnachmittag an eben jenem Ort, wo die Kundgebung hätte stattfinden sollen, ein Bild gezeigt, das durchaus Bände spricht. Statt einer Demonstration fand seitens der Veranstalter beim Wiener Albertinaplatz eine „Presseerklärung“ statt. Vor Ort befanden sich zahlreiche Menschen - aber auch die Polizei, die die Versammlung schließlich nach knapp einer Stunde auflöste. Beamte mussten in der Folge jedoch auch aktiv gegen verbliebene Personen einschreiten. Die nächste, „größere“ Demo wurde seitens der Veranstalter bereits angekündigt.