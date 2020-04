Roger O’Donnell - 2 Ravens

„Roger, born next to the piano.... and never really ever moved far away from one“ - so steht es in der Social-Media-Selbstbeschreibung des umtriebigen Briten und damit hat man auch schon die wichtigste Subsummierung seines Tuns aufgeworfen. Nun ist O’Donnell Popfans vordergründig als langjähriger Keyboarder Gothic-Institution The Cure bekannt, doch auch solo ist der 64-Jährige seit Jahr und Tag umtriebig. Das Piano-Album „2 Ravens“ hat er im harschen britischen Winter eingespielt, wodurch das Werk automatisch eine besonders melancholische Klangfärbung erhält. Ursprünglich wollte O’Donnell das Werk rein instrumental gestalten, fand sich dann für ein paar Songs aber mit Goldstimme Jennifer Pague von Vita And The Woolf zusammen, die dem Ganzen auch etwas mehr Spannung und Verve verleiht. Eine sanfte Reise in verregnete Klangsphären ist das O’Donnells Sololauf allemal. 6,5/10 Kronen