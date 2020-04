Das Blasenkarzinom ist weltweit bei Männern der siebenthäufigst diagnostizierte Tumor beziehungsweise der elfthäufigste insgesamt. In Österreich liegt das Leiden bei „ihm“ mit sechs Prozent der Neuerkrankungen an fünfter, bei beiden Geschlechtern zusammen mit jährlich etwa 1600 frisch Diagnostizierten an siebenter Stelle. Je älter, desto eher erkrankt man an Blasenkrebs. Die meisten Diagnosen werden zwischen dem 65. und 85. Lebensjahr gestellt. Im Jahr 2015 sind 533 Österreicher daran verstorben.