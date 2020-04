In Österreich verzeichnet man seit dieser Woche nur eine niedrige zweistellige Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Donnerstag waren es nur 44 bestätigte Fälle. Viele unserer Nachbarn vermelden ebenfalls Erfolge im Kampf gegen den Erreger: In Deuschland gab es am Donnerstag laut Daten der Johns-Hopkins-Universität 2500 neue Fälle, in Slowenien 13, in Ungarn 116 und in der Slowakei 81. Auch in Italien hat sich die Lage mit rund 2600 Neuinfektionen schon entspannt. Im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl kann sich Österreich über die wenigsten neuen Fälle im Kreis seiner Nachbarländern freuen. Nur unwesentlich schlechtere Zahlen verzeichnete Tschechien.