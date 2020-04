Kann man sich nicht so oft aus den eigenen vier Wänden bewegen, dreht sich der isolierte Alltag oft ums Essen - auch in durchschnittlichen Haushalten. „Die Hamsterkäufe der vergangenen Wochen führten bei vielen Menschen dazu, dass sie enorme Vorräte zu Hause haben. Für Bulimie-Kranke bedeutet das bei Essanfällen eine große Herausforderung, nicht übermäßig zuzugreifen. In normalen Zeiten versuchen etliche Betroffene ihre Ess-Brech-Sucht auch so zu regulieren, dass sie erst gar nicht zu viel Nahrung zu Hause haben“, erläutert der Psychiater.