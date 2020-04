Vom 1. März bis zum 15. April war in Niederösterreich bis dato noch erlaubt, was in anderen Ländern längst verboten ist – der Schnepfenstrich. Jetzt soll der mehr als 100 Jahre alten Waidmann-Tradition aber auch hierzulande Einhalt geboten werden. Denn einem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zufolge verstößt die blau-gelbe Landesjägerschaft damit gegen die Vogelschutzrichtlinien der EU.