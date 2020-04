Shiffrin kann dem Lockdown auch Positives abgewinnen

Noch schwerer wurde es, als es um den schweren Schicksalsschlag ging, der Mikaela Shiffrin traf. Je länger das Gespräch dauerte, desto mehr Tränen hatte sie in den Augen, vor allem, als sie über ihren geliebten Vater Jeff sprach. Sie müsse sich jetzt mit den Finanzen auseinandersetzen, bis zu seinem Tod habe das immer ihr Vater gemacht, erzählte sie ihren Kolleginnen. Wenigstens habe sie im Lockdown die Zeit dafür, meint sie. „Eigentlich würden wir jetzt Ski fahren und ich hätte keine Zeit dafür. Nun haben wir den Lockdown und es fühlt sich an als würde Dad sagen: “Ihr braucht etwas Zeit, um damit klar zu kommen, also gebe ich euch jetzt etwas Zeit dafür."