Elf Millionen Euro nimmt die ASFINAG für die Sanierung des rund acht Kilometer langen Abschnitts der S 5 in die Hand. Normalerweise sollten die Arbeiten bereits auf Hochtouren laufen, das Coronavirus bremste aber auch dieses Projekt aus. Nun starten am Montag die Vorarbeiten. Autofahrer können sich dann aber bereits an die großräumige Umfahrung über die B37a und die S33 gewöhnen. Denn ab dem 4. Mai wird die Stockerauer Schnellstraße bis Ende August in diesem Abschnitt komplett gesperrt, danach ist sie zumindest in Richtung Krems wieder befahrbar. Erneuert werden nicht nur Fahrbahn und Auffahrten, sondern auch neun Brücken und die Entwässerung.