Bereits häufiger sollen sich die im selben Haus lebende Pensionistin und ihre Tochter (51) in der Vergangenheit gestritten haben. Jener Streit in der vergangenen Woche eskalierte aber völlig: Wie die Ermittlungen ergaben, griff die Langenloiserin danach zum Benzinkanister des Rasenmähers, verschüttete dessen Inhalt im Vorzimmer und zündete ihn an. Anstatt zu flüchten, setzte sie sich danach ins Schlafzimmer und wählte seelenruhig den Notruf. Als die Feuerwehr eintraf, versuchte die gehbehinderte Mutter verzweifelt, mit einer kleinen Gießkanne den Brand zu löschen. Die Frau konnte ebenso gerettet werden wie ihre Tochter. Diese weigerte sich aber das Haus zu verlassen und musste über ein eingeschlagenes Fenster hinausgetragen werden. Beide Frauen mussten ins Spital, die Tochter wurde festgenommen.