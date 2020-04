Wenn die Ansammlung in den Schulen zu groß ist, dann muss über die Möglichkeit der Freizeitgestaltung in Kleingruppen aktiv nachgedacht werden. Wie berichtet, werden ja nur kleinere Gruppen ab Mitte Mai Unterricht erhalten. Grünen-Sprecherin Helga Krismer fordert deshalb: „Was unterscheidet einen Fußballklub in der ersten Liga von Jugendlichen in Leistungszentren oder im Dorf-Fußballverein? Nichts. Und dennoch dürfen nur die Kicker in der ersten Liga trainieren.“ Sie fordert deshalb die rasche Öffnung der Sport- und Freizeitanlagen für die heimischen Jugendlichen.