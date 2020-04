Psychische Belastung steigt zunehmend

Der derzeit bereits hohe Bedarf zur Linderung der psychischen Herausforderungen dürfte sich in den nächsten Monaten sogar noch erhöhen. „Es gibt während, aber auch nach dieser Ausnahmesituation einen hohen Bedarf an psychotherapeutischer Aufarbeitung“, erklärte ÖBVP-Präsident Peter Stippl. Psychisch ohnehin belastete Menschen spüren die derzeitigen Probleme noch sehr viel deutlicher. Ein Hilfsmittel neben den von den Krankenkassen in gewissen Kontingenten übernommenen Therapien stellen auch die aktuell besonders nachgefragten Telefonhotlines dar.