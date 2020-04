In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wohnen fast drei Millionen Menschen. Davon sollen laut offiziellen Zahlen etwas mehr als Tausend mit dem Coronavirus infiziert worden sein. 15 Tote beklagte die Stadt seit dem ersten Fall am dritten März. Auch wenn die Zahlen in den osteuropäischen Ländern aufgrund der geringen Mengen an Tests weniger aussagekräftig sind, kann man getrost behaupten, dass Kiew das Coronavirus aus der Stadt boxt. Oder tut das Klitschko selbst?