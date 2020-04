Speisekarte kommt per Mail

Die Bestellungen bei den neu hinzugekommenen Liefer- und Abhollokalen laufen übrigens immer unterschiedlich ab. Manche verschicken die Speisekarte über Whatsapp oder E-Mail und nehmen die Bestellungen telefonisch entgegen. Andere verlassen sich auf ihre Homepage. Was hier auffällt, ist die hohe Bedeutung des Smartphones, so Jilka: „Drei von vier Online-Bestellungen erfolgen über die mobile Website.“ Und auch was die Distanzregeln bei der Abholung angeht, beweisen die Gasthäuser Innovationsgeist - so bekommen Gäste in einem Kärntner Lokal Fünf-Minuten-Slots für die Abholung zugeteilt, damit man mit möglichst wenigen Leuten zusammentrifft.