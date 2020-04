Mit der am Donnerstag präsentierten Reform des Epidemiegesetzes will die Regierung den Behörden erlauben, Veranstaltungen auf bestimmte Personengruppen zu beschränken. Nach heftiger Kritik der Opposition hat das Gesundheitsministerium nun betont, damit keinen verpflichtenden Einsatz von Tracking-Software durchsetzen zu wollen. Gedacht werde vielmehr an eine Begrenzung von Veranstaltungen auf Vereinsmitglieder oder Sportler. Die NEOS konnte er damit nicht besänftigen: Sie orten eine „klare Grenzüberschreitung“.