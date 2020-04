Der Formel-1-WM-Auftakt in Spielberg nimmt trotz der Coronavirus-Krise Formen an. Laut Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko würden alle behördlichen Auflagen jetzt schon erfüllt werden können. Geplant seien „zwei Rennen, jeweils am Sonntag, den 5. und den 12. Juli“, bestätigte Marko gegenüber dem Radiosender Ö3. Einzig eine zweite Corona-Infektionswelle könne diese noch verhindern.