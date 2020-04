Lega leidet unter Popularitätsrückgang

Der Lega-Chef und Ex-Innenminister schüttet Öl ins Feuer der europakritischen Stimmen in Italien, auch um den Popularitätsrückgang seiner Partei einzugrenzen. In den Wochen der Coronavirus-Krise hat die Lega laut Umfragen an Stimmen verloren. So segelt die rechtspopulistische Partei nicht mehr auf über 30 Prozent wie vor der Krise, sondern ist auf 25,9 Prozent gesunken, geht aus einer neuveröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ixe hiervor.