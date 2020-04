Eigentlich sollten an der Versammlung um 15 Uhr am Albertinaplatz in der Innenstadt laut offizieller Anmeldung nur fünf Personen teilnehmen. Nun wurde sie aber doch behördlich untersagt. „Grund der kurzfristigen Untersagung ist die Prognoseentscheidung, dass aufgrund der seitens des Anzeigers durchgeführten, öffentlichkeitswirksamen Medienkampagne und dementsprechenden Berichten in Massenmedien davon auszugehen ist, dass es zu einem Zustrom eines Vielfachen der angegebenen Teilnehmerzahl kommen wird“, so die Polizei Freitagmittag in einer Aussendung.